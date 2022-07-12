اسبانيا: مساعدة اوكرانيا تجعلنا ندفع الثمن اقتصاديا

وقال رئيس الوزراء الإسباني، أن “النمو الاقتصادي ل‍ إسبانيا سيكون أبطأ من المتوقع في الأشهر القادمة”، ملمحا الى “استجابة أوروبية مشتركة، إذا عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع إمدادات الغاز عن أوروبا “.

واضاف ان “حكومة بلاده ستفرض ضرائب غير اعتيادية على الكيانات المالية في 2023-2024″، موضحا ان “الضرائب المؤقتة على المؤسسات المالية ستحقق 1.5 مليار يورو من الإيرادات في السنة”.

واشار سانشيز الى أن “الضريبة المخطط لها على الأرباح غير الاعتيادية لمرافق الطاقة، ستضيف ملياري يورو في السنة”، مبينا: “نهدف إلى الخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل الدخول فيها”.