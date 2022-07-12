البيت الأبيض: معلوماتنا ترجح تعاونا إيرانيا روسيا في مجال الطائرات المسيرة

قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، الإثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار ، بما في ذلك بعض الطائرات ذات القدرة على حمل الأسلحة.

كما أشار سوليفان إلى أن لدى الولايات المتحدة معلومات تظهر أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات بدون طيار.

وأتى تعليق سوليفان كمثال على نقص الأسلحة الذي تواجهه موسكو في حربها على أوكرانيا، وقال: “معلوماتنا تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة من بينها التي تحمل الأسلحة خلال فترة محددة”.

وأشار إلى أن إيران تدرب الجنود الروس على استخدام الطائرات المسيرة ليبدأ تفعيلها في بداية يوليو، مضيفا أنه ليس من الواضح بعد إن قامت إيران فعلا بتسليم تلك الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف “هذا مثال واحد على كيف تنظر روسيا إلى دول مثل إيران للحصول على قدرات يتم توظيفها .. لتنفيذ هجمات على السعودية”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة لتعطيل جهود روسيا وأن “محاولاتها لمجو أوكرانيا من الخريطة لن تنجح بتاتا”.