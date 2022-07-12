التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.. يستهل فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023 بمباراة مرتقبة بينهما.

وتقام المواجهة في العاصمة التايلاندية بانكوك في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ13:00 بتوقيت غرينيتش.

وكشف المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول في كأس بانكوك الودية، وجاءت كالتالي

في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع: دالوت – فاران – لينديلوف – لوك شاو

في خط الوسط: فريد – مكتوميناي – فيرنانديز

في خط الهجوم: سانشو – مارسيال – راشفورد.

أما المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، فاختار التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: مابايا – فيليبس – غوميز – تشامبرز

في خط الوسط: هندرسون – مورتون – كارفاليو

في خط الهجوم: إيليوت – دياز – فيرمينو.

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسافر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد إلى بانكوك وسط انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل، بينما سيتواجد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح على دكة بدلاء فريقه في لقاء اليوم وقد يشارك كبديل.

تحرير: سرمد القيسي

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