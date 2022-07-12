الضلوعية تحيي أجواء العيد بالترفيه والحدائق العامة بعد سنوات الحرب

تستمر احتفالات الأهالي في محافظة صلاح الدين بعيد الأضحى، وسط أجواء فرح تخللتها الدبكات التراثية، في مشهد مسرات ترجمته وجوه القاصدين مدينة ألعاب الضلوعية.

ويقول جاسم محمد، مواطن، إن “الأجواء جميلة وهناك انسيابية في حركة السير.. التواصل كان رائعا بين أبناء المنطقة، كما أن الضلوعية استقبلت وفودا من مختلف المدن”.

عودة افتتاح مدن الألعاب والحدائق العامة بعد سنوات الحرب على الإرهاب ورفع قيود كورونا في العامين الأخيرين، مثلت اختلافا كبيرا في هذا العيد عن سابقاته، وخاصة عند الأطفال.

وتقول هالة سليم، مواطنة، إن “من الرائع حقا رؤية العوائل وهي تقضي أوقاتا ممتعة وسط أجواء من الأمان.. الأجواء هنا جميلة حقا”.

وسجلت صلاح الدين خلال الأيام الثلاثة الماضية دخول نحو 22 ألف زائر قصدوا ملوية سامراء والمراقد الدينية والمرافق السياحية على نهر دجلة، قادمين من بغداد والمحافظات.

المراسل: محمد قادر

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