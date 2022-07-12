العتبة الحسينية تستعد لافتتاح مستشفى السيدة خديجة الكبرى (ع) في كربلاء

وصلت استعدادات العتبة الحسينية المقدسة، إلى مراحلها النهائية لافتتاح مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام) التخصصي للمرأة في محافظة كربلاء يوم الجمعة المقبل.

وقالت مديرة المستشفى الدكتورة دنيا مهدي في حديث ان “بناية المستشفى تتكون من تسع طوابق وبواقع (202) سرير إضافة إلى الأقسام الطبية المتنوعة والمتخصصة”.

واضافت مهدي، ان “المستشفى يشتمل على قرابة خمسة وعشرون تخصصا طبيا نسائيا متنوعة كالجراحة العامة والنسائية والتوليد والكسور، اضافة الى ان الخدمات الطبية المقدمة للمرآة ستكون على ايدي كوادر طبية نسائية تم تدريبها خصيصاً للعمل في المستشفى وهي من داخل البلاد وخارجها”.

اما بخصوص الاجهزة الطبية الحديثة التي ستدخل العمل في مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام) فقد بينت مديرة المستشفى الدكتورة دنيا مهدي، “وجود العديد من الاجهزة الطبية الحديثة المميزة ذات تقنيات عالية ومن مناشئ عالمية رصينة، كجهاز الرنين الصامت و كذلك اجهزة السونار اضافة الى اجهزة النواظير ثلاثية الابعاد”.

وبحسب القائمين على مستشفى السيدة خديجة الكبرى عليها السلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء فأنه سيكون مستشفى تعليمي للاختصاصات الطبية لكليات المجموعة الطبية لجامعة السبطين (عليهما السلام).

ماجد حميد – كربلاء

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