العلاقة جديد الفنان علي الغالي

طرح الفنان علي الغالي أحدث أعماله الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «العلاقة »، من كلمات مهند العزاوي و ألحان علي جاسم ، وحملت كلمات أغنية العلاقة الكثير من الصور الشعرية التي تصف علاقة العاشقين والهجر بأجمل العبارات ، قدمها بإحساس كبير وهي من الأغنيات الكلاسيكية. قام بإخراج الفيديو كليب علي الطائي .

وتقول كلماتها :

شنو نوع العلاقة البينك وبيني / لاعايفني اموت ولا مداويني

شنو هذا اللغز متحبني بس تغار / ما رايدني بس تخاف تنطيني

والفكره من حبك شنو / لابيه فرح لا شي حلو

غشيتني بكلمة دفو / طلعت احضانك بارده

الفنان علي الغالي من أبرز الأصوات العراقية ، استطاع ان يلفت أنظار المستمعين داخل العراق والوطن العربي ، لما يقدمه من أعمال تناسب كافة الأجيال ليحفر اسمه في ذاكرة الجمهور العربي من خلال أغنية ” غلطة بيها درس ” والتي حققت انتشارا واسعا سبقها بأغنية ” المدلل ” وجميعها باللهجة العراقية

وأكد الفنان علي الغالي انه بدأ مبكرًا بالتحضير لمجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي سيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2022 متعاونا مع أهم الشعراء والملحنين ، بالإضافة إلى ديو سيجمعه بفنان سوف يبصر النور قريبا .

للإستماع لأغنية ” العلاقة ” للفنان علي الغالي على القناة الرسمية ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والعربية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط