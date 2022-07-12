المرجع الخالصي: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة هي محاولة لتأسيس حلف بغداد جديد…

لمواجهة تطلعات شعوب الامة واستمرار الهيمنة على مقدراتها

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

الرئيس الأمريكي يأتي غداً إلى المنطقة ليبشرها بعذاب قريب، وهو ما يحاول أن يُشغل نفسه به عن عذاب أمريكا نفسها وأزمات أوروبا التي صنعوها من حرب أوكرانيا، وما يحاول أن يحرك به ازلامه لتأسيس ناتو عربي تقوده إسرائيل لمواجهة إيران كما يدعون؛ هو حلف بغداد جديد لمواجهة تطلعات شعوب الأمة واستمرار الهيمنة على مقدراتها ضمن خطة المشروع الاستعماري القديم، فهنا لابد من حركة شعوب الأمة لوعي المخطط والعمل الجاد المتحد لمواجهته واسقاطه.

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