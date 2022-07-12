المنتجات النفطية توضح خطتها في المناسبات.. صلاحيات “خاصة” لـ3 محافظات

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الاثنين، ما تقوم به من استعدادات لتوفير المنتجات النفطية في المناسبات الدينية والأعياد، وفيما أشارت إلى تخصيص خزين خاص لمحافظة كربلاء، أكدت أن الخطة التجهيزية تُمنح صلاحيات “خاصة” لثلاث محافظات .

وقال معاون مدير عام الشركة، احسان موسى غانم، إن “شركة توزيع المنتجات النفطية قامت بتوفير كميات اضافية من المنتجات النفطية كافة (البنزين – زيت الغاز – غاز الطبخ – النفط الابيض) في مستودعات محافظتي كربلاء والنجف، ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك والزوار الكرام الى تلك المحافظات، اضافة الى استقبال شهر محرم وذكرى يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، اضافة لقيامها بوضع خطة مناسبة استعداداً لزيارة الاربعينية، والتي يتم فيها تجهيز المواكب والهيئات الحسينية في محافظتي كربلاء والنجف بالمنتجات النفطية”.

وأوضح غانم، أنه “سنوياً يتم وضع خطة بتخصيص خزين خاص لمحافظة كربلاء كحصة إضافية للوارد اليومي بحدود (10) ملايين لتر من البنزين، و(5) ملايين لتر من النفط الأبيض، و(10) ملايين لتر من زيت الغاز، أما فيما يخص الغاز السائل فيتم زيادة الوارد من المنتوج ليكون بواقع (500 – 600) طن يومياً طيلة فترة الزيارة”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن “الخطة التجهيزية تمنح فروع (كربلاء، النجف، بابل) صلاحية زيادة الحصص المخصصة من زيت الغاز والبنزين المقررة للدوائر الخدمية ضمن الرقعة الجغرافية لتلك المحافظات، إضافةً الى منح صلاحية تجهيز المواكب والهيئات الحسينية بالنفط الابيض وزيت الغاز للأفران والبويلرات العائدة للمواكب بالاسعار المعتمدة وحسب الحاجة”.

وأشار غانم، الى أنه “إضافة لذلك فأن فرعنا التوزيعي (فرع توزيع كربلاء) يقوم سنوياً بإجراء استعدادات مبكرة لاستقبال جميع المناسبات والأعياد وشهر محرم الحرام وما يتخللها من زيارات مليونية بتخصيص كميات كافية من المنتجات النفطية للمواكب الحسينية ووضع خطة توزيعية محكمة، إضافة الى متابعة توفير خزين كاف من تلك المنتجات وحسب تقديرات الخطط والحاجة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط