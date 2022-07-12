حسين الجسمي يُهدي الجمهور مختارات من جولة الحفلات العربية على قناته في موقع YouTube

محطته القادمة للقاء أحبته في الأردن يوم 29 يوليو/تموز 2022

بتاريخ: 12 يوليو 2022:

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي “جبل الأغنية العربية” مجموعة غنائية اختارها من جولة الحفلات العربية Arab tour، والذي التقى خلالها برفقة فرقته الموسيقية مع الجمهور الخليجي والعربي في الكويت، مصر، البحرين، الشارقة وحفلة مدينة خورفكان، متضمنة 20 أغنية وهي: “البارحة، ما بحبك، دق القلب، وتبقى لي” من حفلة مسرح الدانة في البحرين، والأغاني “تسلم ايدينك، يا أغلى اسم في الوجود، سنة الحياة، وحشتني دنيتي، أجدع ناس” من حفلة الماسة – مدينة نصر في القاهرة.

وتضمنت القائمة أيضاً الأغاني “أهواك، أول عشق، إماراتي وكلي فخر، أهواك للموت، أول عشق (بيانو)” من حفلتي إمارة الشارقة في الإمارات والذي قدمها ما بين مدرج خورفكان ومسرح المجاز”، ، لتكون الأغنيات “الليل وحشة، غزّل فله، اجا الليل، مجد العرب، حلم الكرى مع الجبل، جديلة” من حفلة مهرجان فبراير الكويت.

الأردن في القلب

وبشوق كبير للأردن وجمهورها، وضمن الجولة العربية 2022، التي سيتقي بها مع أحبابه بكل حب في الدول العربية والعالمية، يستعد الجسمي لإحياء حفلاً غنائياً جماهرياً في مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الجمعة الموافق 29 يوليو/تموز 2022، بفعاليات “عمّانLive Nights 22″، حيث قال عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية: الأردن في القلب.. جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء احبابنا النشامى الجمهور الأردني الغالي في مدينة #عمان مساء يوم 29 يوليو/تموز 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم وبحضوركم”، وأضاف قائلاً “والنشامى نلاقيها ونحيّيها”.

المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

ملاحظة: مرفق لينك قائمة “جولة الحفلات العربية” من موقع

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