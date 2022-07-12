حكومة الوحدة الوطنية تعين فرحات بن قداره رئيسًا المؤسسة الوطنية للنفط

روما/ وكالة نوفا

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تعيين فرحات بن قداره رئيساً جديداً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإعفاء مصطفى صنع الله من منصبه، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية نفلا عن وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، قررت حكومة الوحدة الوطنية كذلك تشكيل لجنة لمباشرة تسليم المنصب. وحتى الآن لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية القرار رسميًا، لكن هناك بعض الأخبار عن اتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة والجنرال خليفة حفتر، لإعادة فتح الحقول وتغيير رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وشهدت الأشهر الماضية عدة خلافات بين صنع الله ووزير النفط والغاز محمد عون الذي طلب بدوره إقالة رئيس شركة النفط وتغيير مجلس الإدارة بالكامل.

شغل فرحات بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من عام 2006 إلى عام 2011 ، وهو معروف بقربه من الجنرال حفتر.

وأكد مصدر من مكتب العلاقات العامة بوزارة البترول لوكالة “نوفا” قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت مصادر ليبية، لـ “نوفا”، أنه مع تعيين فرحات بن قدارة على رأس لجنة النفط الوطنية بدلاً من صنع الله، يبدو أن إعادة فتح الآبار والتوصل إلى اتفاق شامل بين الدبيبة وحفتر “وشيك”.

ومن الضروري الآن انتظار ردود الفعل الدولية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة لاستبدال صنع الله. ومع ذلك، فإن إعادة فتح الآبار، بطلب من السفير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند ومن قبل الرئيس جو بايدن نفسه، يمكن أن يؤدي إلى قبول واشنطن استبدال صنع الله في مؤسسة النفط الوطنية.

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