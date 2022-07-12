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ديالى تؤشر ركودا في مناطقها السياحية خلال العيد وتحدد 3 أسباب

اكدت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، اليوم الثلاثاء، انخفاض نسبة الاقبال على المناطق السياحية بنسبة 30%.

وقال مدير اعلام القضاء يوسف ابراهيم ان “نسب الاقبال على المناطق السياحية في خانقين خلال ايام عيد الاضحى انخفض بنسبة 30% قياسا بعيد الفطر ما كبد اصحاب المناطق السياحية خسائر اخرى”.

واضاف، ان “ثلاثة اسباب رئيسية تقف وراء انخفاض الاقبال هي العواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية في خانقين بالإضافة الى طبيعة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مناطق واسعة من ديالى مع تنامي الفقر والبطالة والتي تشكل عوامل ضاغطة على الاف العوائل”.

واشار الى انه “رغم ضعف الاقبال لكنه يبقى افضل من مواسم الاغلاق المتكررة بسبب فيروس كورونا والذي كبد المناطق السياحية خسائر مادية كبيرة”.

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