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“رايح أولع تركيا”.. محمد رمضان يثير الجدل بقفاز عظمي من ذهب

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا خلال ترويجه لحفله الجديد الذي يقام في تركيا 13 يوليو الجاري بمدينة إسطنبول.

وعلق رمضان على الفيديو الجديد قائلاً: “رايح أولع تركيا وراجع على طول.. من الساحل الشمالي للحفلة الأضخم في إسطنبول 13-7 ثقة في الله نجاح”، حيث ظهر وهو يرتدي قفاز ذهبي على شكل هيكل عظمي.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من خلال طائرة خاصة أقلته من مطار برج العرب بعد أن تواجد في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية وتوجه إلى تركيا وظهر في الفيديو وهو يرتدي حليا من الذهب على ظهر كف يده وهو ما أثار غضب الجمهور.

تحرير: سرمد القيسي
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