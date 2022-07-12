سياح عراقيون انفقوا اكثر من 100 مليون دولار خلال عشرة ايام

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نُشر اليوم، انه “تم تسجيل أكثر من 500 رحلة جوية خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة لغاية العيد، مردفا بالقول إن أكثر من 100 ألف سائح عراقي غادر العراق خلال هذه الفترة (باستثناء الحجاج)”.

وأوضح أن “معدل الصرف للسائح الواحد شاملة اجور النقل والسكن أكثر من 1000 دولار”.

وعلل تقرير المؤسسة أسباب السفر حسب الأهمية، وهي كالاتي: (درجات الحرارة)، و(الترفيه).

واشار التقرير إلى أنه “كان من الاجدى على هيئة السياحة بالتعاون مع وزارة النقل عمل مسح استبياني واضح لمعرفة وجهات المسافرين العراقيين والمبالغ التي سيتم صرفها وأسباب السفر بشكل ادق، وأن تعمل وزارة التخطيط مع هيئة السياحة ووزارة النقل على تحليل هذه البيانات وتحويلها الى فرص استثمارية كبيرة لمختلف المناطق داخل العراق“.