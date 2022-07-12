Posted on by

سياح عراقيون انفقوا اكثر من 100 مليون دولار خلال عشرة ايام

سياح عراقيون انفقوا اكثر من 100 مليون دولار خلال عشرة ايام

أكدت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 الف سائح عراقي غادروا البلاد، وأنفقوا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أيام.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نُشر اليوم، انه “تم تسجيل أكثر من 500 رحلة جوية خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة لغاية العيد، مردفا بالقول إن أكثر من 100 ألف سائح عراقي غادر العراق خلال هذه الفترة (باستثناء الحجاج)”.

وأوضح أن “معدل الصرف للسائح الواحد شاملة اجور النقل والسكن أكثر من 1000 دولار”.

وعلل تقرير المؤسسة أسباب السفر حسب الأهمية، وهي كالاتي: (درجات الحرارة)، و(الترفيه).

واشار التقرير إلى أنه “كان من الاجدى على هيئة السياحة بالتعاون مع وزارة النقل عمل مسح استبياني واضح لمعرفة وجهات المسافرين العراقيين والمبالغ التي سيتم صرفها وأسباب السفر بشكل ادق، وأن تعمل وزارة التخطيط مع هيئة السياحة ووزارة النقل على تحليل هذه البيانات وتحويلها الى فرص استثمارية كبيرة لمختلف المناطق داخل العراق“.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close