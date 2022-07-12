سياح عراقيون انفقوا اكثر من 100 مليون دولار خلال عشرة ايام

أكدت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 الف سائح عراقي غادروا البلاد، وأنفقوا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أيام.
وأوضح أن “معدل الصرف للسائح الواحد شاملة اجور النقل والسكن أكثر من 1000 دولار”.
وعلل تقرير المؤسسة أسباب السفر حسب الأهمية، وهي كالاتي: (درجات الحرارة)، و(الترفيه).
واشار التقرير إلى أنه “كان من الاجدى على هيئة السياحة بالتعاون مع وزارة النقل عمل مسح استبياني واضح لمعرفة وجهات المسافرين العراقيين والمبالغ التي سيتم صرفها وأسباب السفر بشكل ادق، وأن تعمل وزارة التخطيط مع هيئة السياحة ووزارة النقل على تحليل هذه البيانات وتحويلها الى فرص استثمارية كبيرة لمختلف المناطق داخل العراق“.