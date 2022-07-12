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سياسي عراقي: لا حكومة بدون الكورد والسنة.. سياسة ‹الإطار› العدائية ضدهم ستكلفه الكثير

أكد السياسي العراقي المستقل فتاح الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن ‹الإطار التنسيقي› لم يبدأ بالحوارات الجدية مع الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وتلك الحكومة لا يمكن أن تتشكل بدون مشاركة الكورد والسنة فيها.

وأوضح الشيخ  أن «الإطار التنسيقي وقبل انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، انتهج سياسة عدائية ضد القوى الكوردية والسنية، وهذه السياسة العدائية سوف تكلفه الكثير وتصعب عليه مهمة تشكيل الحكومة».

مبيناً بأن «الحديث عن إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب يخالف كافة المعطيات على أرض الواقع، وأنا أشكك كثيراً في إمكانية تشكيل الحكومة من الأساس».

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