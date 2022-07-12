شرطة بغداد تعلن اعتقال “ذباح حيفا”

أعلنت شرطة بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهمين بينهما معروف باسم “ذباح حيفا”.

وقالت الشرطة في بيان، إن “معلومات دقيقة توفرت ل‍مديرية أفواج طوارئ بغداد التابعة الى قيادة شرطة بغداد حول وجود متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض منذ العام ٢٠٠٨ كانا هاربين خارج العراق، أحدهما معروف باسم (ذباح حيفا)”.

وأضاف البيان، أن “قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير افواج الطوارئ وعضوية كبار الضباط ووجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من تدقيق المعلومات حيث تم مداهمة مكان تواجدهما والقبض عليهما”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط