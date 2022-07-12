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صور صلاة عيد الأضحى “الحاشدة” في المغرب.. أين الخطأ؟

صور لصلاة العيد في المغرب

تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف الدول الإسلامية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ ادعى ناشروها أنها ملتقطة يوم الأحد خلال صلاة عيد الأضحى في المغرب.

إلا أن الادعاء غير صحيح، والصور ملتقطة خلال السنوات الماضية.

يظهر في الصور حشود كبيرة من المصليّن، ويمكن رؤية علم المغرب يرفرف في بعضها.

وجاء في التعليق المرافق “صلاة العيد بالمغرب”.

صور متداولة على الإنترنت

حصدت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

إلا أن الصور قديمة، بحسب ما نشرت “فرانس برس”.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصورة الأولى منشورة على حساب أسعود عبد العزيز في موقع فيسبوك في الثاني عشر من آب/أغسطس 2019. ويُعرّف صاحب الحساب عن نفسه بأنه مصوّر صحافي مغربي.

أما الصورة الثالثة، فقد نشرتها مواقع إخبارية في الثاني من أيار/مايو الماضي على أنها من صلاة عيد الفطر.

فرانس برس
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