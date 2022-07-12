صور صلاة عيد الأضحى “الحاشدة” في المغرب.. أين الخطأ؟

تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف الدول الإسلامية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ ادعى ناشروها أنها ملتقطة يوم الأحد خلال صلاة عيد الأضحى في المغرب.

إلا أن الادعاء غير صحيح، والصور ملتقطة خلال السنوات الماضية.

يظهر في الصور حشود كبيرة من المصليّن، ويمكن رؤية علم المغرب يرفرف في بعضها.

وجاء في التعليق المرافق “صلاة العيد بالمغرب”.