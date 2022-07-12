عملاقا الدوري الإنجليزي ليفربول ويونايتد في مواجهة استعراضية ببانكوك اليوم

يلتقي عملاقا الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم، في بانكوك في مستهل استعداداتهما للموسم المقبل، وضمن جولة بالقارة الآسيوية المثمرة تسويقياً، للمرة الأولى منذ بداية جائحة «كوفيد – 19».

وستكون المباراة هي الأولى لمدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ في مواجهة الألماني المحنّك يورغن كلوب الذي كان على مقربة من قيادة ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية للأندية الموسم الماضي، قبل أن يحبط مانشستر سيتي آماله في «البريميبرليغ» ويخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وستسنح فرصة غير مسبوقة لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد في العاصمة التايلاندية بانكوك لرؤية الغريمين التاريخيين يلتقيان على ملعب راجامانغالا الذي يتسع لـ51 ألف متفرّج.

لكن كثيرين عبروا عن خيبتهم لغياب نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة يونايتد «لأسباب عائلية».

ويرى الخبير التسويقي في الرياضة الآسيوية ماركوس لوير الذي هندس قدوم الفريقين إلى تايلاند، أن المباراة ستكون الحدث الكروي الأهم الذي تستضيفه آسيا على الإطلاق.

وقال: «لا يوجد أي نادي كرة قدم آخر غيرهما يشكل أهمية أكبر من قدوم هذين الفريقين إلى هنا». ووصل سعر أقل فئة من تذاكر المباراة إلى نحو 140 دولاراً أميركياً.

وبعد تايلاند، سيتوجه يونايتد إلى ملبورن الأسترالية، بينما يسافر ليفربول إلى سنغافورة لاستكمال الجولة الآسيوية. ورغم غياب رونالدو عن تشكيلة يونايتد، وتواصل أخبار عن رغبته في الرحيل من أجل اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، فإن المدرب إريك تن هاغ أكد أمس، أن المهاجم البرتغالي «ليس للبيع، وأنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه».

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق بسبب «مشكلة عائلية» بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاماً الذي ينتهي عقده عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

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