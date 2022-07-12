” محاكمة الإلهة ” *

بقلم مهدي قاسم

الطريف و المثير في الأمر برمته أيها السادة المحلفون والحضور الموقرون إنه :

حينما نجد الحب أعمى و كذلك الحظ ضريرا ..

والحق مكروه ومنبوذ ، مطرودا ، بل مرميا إلى زاوية نسيان و تجاهل و إهمال ..

بينما العدالة عوراء و أرجلها عرجاء تميل حينا يمينا و حينا يسارا ..

ولكن الصدفة الجيدة و الحسنة هي وحدها مفتوحة العينين ليلا و نهارا لتختار من تشاء ومن تريد ، لإدخاله إلى مملكة نعمتها الوافرة والباذخة ..

لذا .. فعبثا ثمة كثيرون يعملون و يكدّحون طوال النهار كله منهكين حتى آخر قطرة عرق جبينهم ، فلن يحصلوا سوى على فتات خبز بالكاد تسد رمقهم أو على أسمال رثة تستر أجسادهم النحيلة و الهزيلة ..

فبهذا المقدار عن عدالتك أيتها الإلهة ! ..

/ مقطع من مسرحية لي بعنوان ” محاكمة الإلهة ” /

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