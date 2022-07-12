مخاوف من تفشي الكوليرا في العراق بعد الاشتباه بـ 500 حالة في الأنبار

أعلنت دائرة صحة الأنبار في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 حالة إصابة بالإسهال بين الأطفال، مشيرة إلى أنها شددت إجراءاتها الوقائية في المحافظة لمنع انتشار الكوليرا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم مدير مستشفى الفلوجة العام علاء محيي جاسم قوله: “أعداد الإصابات بحالات الإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة ارتفعت لتصل الى أكثر من 500 حالة في الفلوجة، والتي دقت ناقوس الخطر للاشتباه بالكوليرا”، مبيناً أن “الاختبارات والتحاليل أثبتت أن السبب ليس الكوليرا ،وإنما مسببات أخرى أبرزها عدم تعقيم مياه الشرب”.

وأضاف أن “المستشفى استقبل حالات كثيرة في مجال التهاب الأمعاء قبل التشخيص العام الذي يسبب اسهالاً وتقيؤاً ،وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تصل نسبة المراجعين من 30 إلى 50 مريضاً يومياً”.

وأكد جاسم أنه “حتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض الكوليرا ،كما يعلم أطباء الأطفال والأطباء بصورة عامة أن هذا الفصل هو فصل التهابات الجهاز الهضمي”.

بدوره، أكد مدير الصحة العامة في مديرية صحة الأنبار محمد صباح، أن “دائرة صحة الأنبار استنفرت كوادرها وشكلت مفارز طبية ميدانية في جميع الأقضية والنواحي وقرى المحافظة للإشراف على عمل محطات مياه الشرب وإعطاء التوجيهات والتعليمات لمنع تسجيل أي حالة بمرض الكوليرا ،وكذلك في المطاعم و(الكافيهات) لرصد المخالفات وتشديد الإجراءات الوقائية”.

وأشار الى أن “ارتفاع نسبة أو تسجيل الإصابات بحالات الاسهال بعيداً عن الكوليرا يعد مؤشراً خطيراً ، ما يستدعي من الجهات الصحية أخذ الحيطة والحذر” ،داعياً “المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية”.

وكانت دائرة صحة الأنبار نظمت ندوات وورش عمل للحد من انتشار مرض الكوليرا وتوعية المواطنين من خطورته واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.