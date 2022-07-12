وزير الخارجية الإيطالية: أسعار الغاز خارج السيطرة ونحتاج إلى تشريع أوروبي

روما/ وكالة نوفا

شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو على الحاجة إلى تشريع أوروبي حول أسعار الغاز، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو إن “سعر الغاز في أوروبا، الذي يتم تنظيمه من خلال بورصة أمستردام ، خارج عن السيطرة”، مشددا على أن “هناك حاجة إلى تشريع أوروبي وعمل دبلوماسي لإقناع القلة الذين لم يوافقوا بعد.”

وأوضح دي مايو أن بلاده “لا تعاني من مشكلة كمية، حيث إنها قادرة على تعويض انخفاض الإمدادات من روسيا بثلاثة خطوط أنابيب من ليبيا والجزائر وأذربيجان وباتفاقيات نقل الغاز الطبيعي المسال”، مشيرا إلى أن “المشكلة هي أن السعر لا يتم التفاوض عليه بالعقود ، ولكن من خلال تبادل الغاز في أمستردام والذي أصبح اليوم خارج نطاق السيطرة” وأن أسعار الميثان تزيد مائة مرة عن البورصات الآسيوية والأمريكية.

وتابع وزير الخارجية “فكر فقط أنه قبل انتشار الغاز الوبائي كان يكلف 40 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، اليوم أصبح يكلف أكثر من 170 يورو”، لافتا إلى أن هناك دوامة “غير مستدامة” ولا يمكن إيقافها إلا بـ “العمل الدبلوماسي” الذي “يجب أن يؤدي إلى انتصار إيطاليا”، وهذه هي الحملة التي يقودها دي مايو، الذي أكد أن “معظم الدول توافق، وهناك عدد قليل من الدول يحتاج للاقتناع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط