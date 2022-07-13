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آمال ماهر .. في أول ظهور بعد غياب سنة

في أول ظهور للمطربة المصرية آمال ماهر بعد عام من إعلان اعتزالها الغناء، نشرت صورة عبر حسابها على توتير تظهر صورتها أمام البحر أثناء قضائها العطلة في إحدى القرى السياحية.

هذا وقد أعلنت الفنانة آمال ماهر، مؤخرا، عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، في تغريدة لها عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: «أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي».

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