ألمانيا تقرر التوقف عن شراء الفحم والنفط الروسيين بنهاية 2022

ستتوقف ألمانيا تماماً عن شراء الفحم الروسي في أغسطس المقبل، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر، ما يمثل تحولاً كبيراً في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد، وفقا لنائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز.

قال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية: “سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة”.

أضاف أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40% من مزيج الفحم الألماني، ويشكل النفط الروسي أيضاً 40% من مزيج البلاد النفطي.

تعمل ألمانيا بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز، حسبما قال كوكيز، لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معا توفير حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة. انتهى/25س

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