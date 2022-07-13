الأمم المتحدة : الكيان الصهيوني قتل 78 طفلا فلسطينيا خلال عام

المعلومة/ ترجمة …

عبر الامين العام للامم المتحدة انتوني غوتيرش، عن صدمته من احصائية القتلى نتيجة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الاطفال الفلسطينيين والتي بلغت 78 طفلا في عام 2021 .

ونقلت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الامين العام للامم المتحدة قوله إنه “صُدم” بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية العام الماضي ، محذراً نظام تل أبيب من إدراجهم على القائمة السوداء.

واضاف غوتيرش في تقريره المعنون ” الاطفال والصراع المسلح ” أن ” القوات الإسرائيلية قتلت 78 طفلا فلسطينيا وشوهت 982 آخرين واعتقلت 637 في عام 2021 “، محذرا من اضافة ” الكيان الاسرائيلي الى قائمة العارالخاصة بالذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الأطفال قائلا “إذا تكرر الوضع في عام 2022 ، دون تحسن ملموس ، فيجب إدراج إسرائيل”.

واوضح الامين العام انه ” يشعر بالصدمة نتيجة قتل وإصابة أطفال فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في غارات جوية على مناطق مكتظة بالسكان ومن خلال استخدام الذخيرة الحية ، واستمرار عدم المساءلة عن هذه الانتهاكات”.

وأعرب غوتيرش عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة ، وحث “القوات الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس … من أجل حماية الأرواح”، داعيا ” إسرائيل إلى التحقيق في كل حالة استخدمت فيها الذخيرة الحية”.

وفي إشارة إلى قضية الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، شدد غوتيريش على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية المتعلقة باحتجاز الأطفال ، وإنهاء الاعتقال الإداري للأطفال ، وكذلك سوء المعاملة والعنف أثناء الاحتجاز”.

يذكر انه ” بموجب الاعتقال الإداري ، تحتفظ إسرائيل بالفلسطينيين دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر ، وهي فترة يمكن تمديدها لعدد لا نهائي من المرات. ويتم الاعتقال بناء على أوامر من قائد عسكري وعلى أساس ما يصفه النظام الإسرائيلي بالأدلة “السرية”. ظل بعض السجناء رهن الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 11 عامًا”. انتهى/ 25 ض

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