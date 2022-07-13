الإطاحة بمتهمين وضبط محطات وقود مخالفة في أربع محافظات

لحشد يناقش خطة تأمين زيارة عيد الغدير

االمحافظات –

اطاحت مفارز شرطة الطاقة، بتسعة متهمين وضبط سبعة مركبات ومحطة وقود مشيدة مخالفة خلال عمليات مختلفة في أربع محافظات .وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) انه (بسواعد الشجعان في شرطة الطاقة ، تمكن مركز شرطة نفط كركوك من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط محطة وقود مشيدة مخالفة ،فضلًا عن ضبط أربعة مركبات، ثلاثة منها صهريج مخالفة والرابعة كيا حمل، تحمل منتوج نفطي غير رسمي)، واضاف ان (مركز شرطة نفط الدورة ،اعتقل متهم وضبط مركبته حمل هينو، تحمل منتوج نفطي دون أي أوراق رسمية، في ما ضبط مركز شرطة نفط كربلاء مركبة كيا حمل محورة بخزان حديدي يحمل منتوج نفط)، واستطرد بالقول ان (الفوج الثاني عشر التابع لمديرية شرطة نفط الوسط في الديوانية ،القى القبض على متهم وضبط مركبته كيا حمل، تحمل خزانات بلاستيكية محملة بالوقود). وتمكنت شرطة محافظة بغداد ،من اعتقال متهمين اثنين أحدهما معروف بأسم ذباح شارع حيفا. واشار بيان تلقته (الزمان) انه (بعد توفر معلومات دقيقة لمديرية أفواج طوارئ بغداد التابعة الى قيادة الشرطة بشأن وجود متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض منذ العام ٢٠٠٨ وكانوا هاربين خارج العراق، أحدهما معروف بأسم ذباح حيفا)، واشار الى ان ( قائد الشرطة اللواء الركن ماجد فالح نعمة،وجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير افواج الطوارىء وعضوية كبار الضباط ،حيث تم دهم مكان تواجد المتهمين والقبض عليهما وتسليمهما الى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون لينالا جزائهما العادل). واحبط لواء حرس حدود العاشر ضمن قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة ، تسلل 11 اجنبيا الى البلاد.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (من خلال المتابعة الأمنية لقاطع المسؤولية وتكثيف الجهد الاستخباري ،تمكنت قوة من الفوج الأول ضمن اللواء العاشر من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من ١١ متسللا وضبط مركبتين، حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية بصورة غير شرعية ، وقد احيلوا على الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم). الى ذلك ،اصدر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن مقتل رجل على يد زوجته.وذكر القسم في بيان انه (بعد البحث والتحر وتحليل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،اتضح ان الحادثة ليست داخل العراق وانما في تركيا ،حيث تم تداول المقطع من قبل الاعلام التركي بالاضافة الى ذلك ظهور محطة وقود تركية داخل الفيديو المتداول). في غضون ذلك ،عقد اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اجتماعا امنيا موسعا بمشاركة مديرية شرطة النجف والعتبة العلوية ،لمناقشة تامين زيارة عيد الغدير.وقال معاون آمر اللواء عماد الزيدي في بيان تلقته (الزمان) ان (خطة عيد الغدير ، وضعت بالتنسيق مع مديرية شرطة النجف والعتبة العلوية ،وستدخل حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة)، مبينا ان (خطة عيد الأضحى سارية المفعول وقطعاتنا مستمرة بتأدية واجبها لحماية الزائرين)، واضاف ان (عناصر الحشد على جهوزية عالية وهم يؤدون المهام الأمنية والخدمية في حفظ امن الزائرين وإنجاح مناسبة عيد الغدير).

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