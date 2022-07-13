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الخارجية الإيرانية: طهران سترد بحزم على أي إجراء متهور للكيان الصهيوني

هدد متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاربعاء، بالرد بشكل حازم على خطط الولايات المتحدة لانشاء تحالف ضدها.
وقال كنعاني في مؤتمر صحفي  :” ندعو الولايات المتحدة للتوقف عن مساعي تشكيل تحالف إقليمي واحترام سيادة دول المنطقة”، مضيفا أن “طهران أصبحت العاصمة الدبلوماسية في المنطقة “.
وهدد بأن “إيران سترد بحزم على أي إجراء متهور للكيان الصهيوني”. انتهى/25س

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