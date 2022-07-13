السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣



اكد الكاتب والمؤلف الشباب محمد حنش بتحضير لكتابة عدة اعمال عراقية وعربية لموسم رمضان القادم بعد نجاح أعماله في المواسم السابقة . واضاف في تصريح صحفي ان هذه الموسم سيشهد العديد من الاعمال المختلفة على المواسم السابقة . وعن سر نجاح اعماله قال : أثناء كتابتي لأي عمل من أعمالي أقوم بدراسة كل شى أكتبه وأبحث فى العديد من الدراسات وهذا يجعلنى سعيدا وواثقا من نجاح العمل.

يذكر ان الكاتب محمد حنش نجح في المواسم الاخيرة بعد فوز مسلسله الماس مكسور الذي عرض على قناة ام بي سي العراق ع الاكثر بحثاً في جوجل نقلاً عن قناة العربية .. وفاز من ضمن افضل خمسة اعمال في استفتاء et بالعربي و كذلك برنامجه الكوميدي الاماراتي الذي نقل عبر قناة دبي الفضائية .. دبل كليك .. الذي حصل على ترند 1 في دولة الامارات . كما حصل برنامجه الاخر الذي شارك ايضاً بكتابة مشاهده حامض حلو .. والذي اخرجه اسامة الشرقي .. على الاكثر مشاهدة بين الاعمال الكوميدية التي عرضت .. وايضا نجاح مسلسل طيبة الذي انتشر عربياً وحاز على مشاهدات فاقت كل الاعمال التي سبقته بأضعاف

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