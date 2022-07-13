الفلوجة تسجل ولادة طفل مصاب بتشوه خلقي

سجلت لجنة التشوهات الخلقية في مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي ولادة طفل بتشوه خلقي نادر يعرف علميا بمتلازمة “باتاو “Patau syndrome” وهو الطفل الأول لأم بعمر ١٨ سنه وأب بعمر ٢٠ سنة من أهالي خان ضاري في أبو غريب .

وقال مدير مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال علاوي محي العيساوي في تصريح ، إن ” الولادة تمت طبيعيا ولم يسبق أن سجلت العائلة تشوه ولادي سابق وان الطفل ولد بشق مركب في الشفة واللهاة وجحوض في العينين وتشوهات ولادية في القلب والأذنين وصغر في حجم الرأس وتشوه في القدمين (القدم تشبه المطرقة).

واضاف العيساوي ان” المرحلة الثانية سيتم إجراء تحليل الكروموسومات من قبل اختصاص الوراثة الطبية في المستشفى الدكتور عبد القادر الراوي في مختبر لجنة التشوهات الخلقية لتأكيد التشخيص”.

وأوضح، أن “هذه الحالة من حالات التشوهات النادرة جدا وتتمثل بوجود نسخه زائدة مكروموسوم ١٣ ويعاني المصابين بها من تخلف عقلي شديد وتشوهات أخرى كتشوه الأنبوب العصبي المركزي والرأس والأطراف وغيرها “. انتهى/ 12أ

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