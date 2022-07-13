الكهرباء تدخل وحدة توليد جديدة في بسماية بطاقة 260 ميكا واط

ادخلت وزارة الكهرباء، وحدة توليدية وخط جديد بمحطة بسماية لرفع استقرارية المنظومة الوطنية. وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إن (الوزارة تتعامل مع المشاريع الاستثمارية السكنية الجديدة وفق ضوابط ومحددات قانونية)، واضاف ان (الوزارة تحرص على تنظيم الاحمال الكهربائية في المجمعات السكنية على اعتبار أن المجمعات عامودية، ولها خصوصية)، مشيرا الى ان (المجمعات تكون فيها استثناءات من نوع خاص في تجهيز الكهرباء وبأوقات معينة، مثلاً بداية ونهاية الدوام، وكذلك مراعاة التحركات والنقل السكاني)، مؤكدا انه (في حال حصولها على فرص استثمارية سيكون هناك تنسيقا بين الوزارة وهيئة الاستثمار والمجمعات لتنظم الاحمال الكهربائية وفق الضوابط القانونية مع مراعاة البناء العمودي)، واستطرد بالقول ان (الوزراة ادخلت الوحدة التوليدية السادسة بمحطة بسماية بطاقة 260 ميكاواط وخلال اليومين الماضيين تم إدخال خط الرميلة الناصرية، وهو من الخطوط الستراتيجية الحيوية للمنظومة الذي حقق استقرارية عالية وكبيرة للمنظومة في المحافظات الجنوبية).

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