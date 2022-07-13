الموارد المائية العراقية تهاجم تركيا: لا تخلطوا الأوراق .. لستم اوصياء

ردت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الثلاثاء، على تصريحات للسفير التركي قال فيها، إن العراقيين يهدرون المياه.

وقالت الوزارة في بيان، إن تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق، مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص.

وأضافت أن تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حاليا علما ان الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا.

واشارت الوزارة، الى أن تركيا ليست وصية على العراق وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، في سلسلة تغريدات على تويتر: إن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الاهدار، وحل مشكلة الجفاف ليس بطلب المزيد من المياه انما استخدامها بكفاءة ونحن جاهزون للمساعدة”.

وأضاف “يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة”.

وأشار أيضا إلى أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها نتيجة للاحتباس الحراري، وسيكون هناك المزيد من موجات الجفاف في السنوات المقبلة”.

ورأى غوناي أن “الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، ولكن استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة بهدف ترشيد استهلاك المياه”.

وأكد “يجب تحديث انظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب لإهدار المياه”.

ونفى غوناي قيام تركيا “بتغيير مجرى الانهر ولا تقطع مياهها”، مشيرا الى ان “تركيا ليست دولة غنية بالمياه بالرغم من ذلك، وكما قال رئيس جهموريتنا: المياه نعمة من الله لن نحرم إخوتنا العراقيين من هذه النعمة”.

وختم السفير التركي بالقول “المهم أن يقوم العراق بواجبه بشكل صحيح”.

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