بايدن يوقع توجيهات دفاعية لتطوير القدرات الأسرع من الصوت

وسط تقدم ملحوظ لخصوم واشنطن، يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع توجيهات تسمح لوزارة الدفاع “البنتاجون” بالاستثمار في قاعدتها الصناعية من الأسلحة الأسرع من الصوت.

ونقل موقع “ديفينس نيوز” المختصص في الشؤون العسكرية، عن مايكل وايت، المسؤول عن قسم الأسلحة الأسرع من الصوت لدى مكتب مساعد وزير الدفاع، أن التوجيهات الرئاسية “ستُمكن البنتاجون من الاستثمار في أموال البند الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، لتعزيز صناعة المحركات الأسرع من الصوت، وأنظمة التوجيه والتحكم”.

وأضاف خلال تصريحات بمنتدى Executive Mosaic الافتراضي، الذي عُقد الثلاثاء: “هناك عدد من آليات الاستثمار في القواعد الصناعية المختلفة التي يتم تعزيزها وتطويرها فعلياً للأنشطة فوق الصوتية. إن مستويات التمويل تزداد بدرجة كبيرة، ما يسمح لنا باجتياز المراحل الثلاثة الأُولى من برامجنا”.

وبموجب البند الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، يمكن للرئيس وضع حوافز للقواعد الصناعية المحلية تتعلق بمجالات التكنولوجيا الحيوية، تشجع على زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الجودة.

وقبل أن يتمكن البنتاجون من استهداف التمويل الذي ينص عليه قانون الإنتاج الدفاعي لمشروع معين، يتعين أن يقر الرئيس أمام الكونجرس بأن هذه القدرة “بالغة الأهمية للدفاع الوطني”، وأن الآلية التي ينص عليها البند الثالث من القانون هي “الخيار الأكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة”، وفقاً لـ”ديفينس نيوز”.

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