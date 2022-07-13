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برشلونة تتوصل الى اتفاق نهائي ينهي صفقة رافينيا

توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع ليدز يونايتد، لضم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ودخل رافينيا دائرة اهتمامات برشلونة، منذ عدة أشهر، بناء على رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني، وسط اهتمام متزايد أيضا من تشيلسي بضم اللاعب.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الاتفاق بين الناديين تم بالفعل، وسينتقل رافينيا إلى برشلونة، مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات”.
وأضاف رومانو: “قبل ليدز عرض برشلونة اليوم، ويقوم الناديان حاليا بإعداد الأوراق من أجل إنهاء الصفقة”.
وأكد رومانو: “أراد رافينيا فقط الانتقال لبرشلونة، ووافق على الشروط الشخصية لعقد مدته خمس سنوات منذ فبراير/شباط الماضي”.
وختم: “أبرم تشيلسي اتفاقا مع ليدز، لكنه لم يتفق أبدا على الشروط الشخصية مع رافينيا، الذي كان دائما مهووسا باللعب مع برشلونة”. انتهى/25س

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