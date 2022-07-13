برلماني عراقي ردّاً على السفير التركي: أعطونا حقنا بمياهنا نحن أعرف كيف نستخدمها

ردّ رئيس تجمع السند الوطني النائب في البرلمان العراقي، أحمد الأسدي، على اتهامات السفير التركي لدى بغداد حول قيام العراق بإهدار الثروة المائية، و”اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، داعيا تركيا الى اعطاء العراق حقه في المياه والبلد اعرف بكيفية استخدامها.

وقال الأسدي في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء (12 تموز 2022): “لسنا بحاجة الى شركاتكم، بل الى التزامكن بالقانون الدولي وحسن الجوار، اعطونا حقنا في مياهنا ونحن أعرف كيف نستخدمها”.

وكان السفير التركي لدى العراق، علي رضا غوناي، قد اتهم العراق، في وقت سابق من اليوم، بإهدار الثروة المائية داعيا الى اتخاذ تدابير فورية بشأن الأمر.

وأضاف البرلماني العراقي في رده على غوناي، متسائلاً: “هل يعلم السفير التركي ان بلاده تتجاوز على اكثر من 60% من حصة العراق المائية خلافا للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة”، مردفاً: “يجب ان نعمل كدول ؤسسات على إيقاف التجاوز على مياهنا بكل الطرق التي كفلها القانون، ولدينا أكثر من طريق وملف يمكن للحكومة استخدامه لاستعادة حقوقنا في مياهنا.. فمتى يكون ذلك يا ترى؟”.

وفي وقت سابق من اليوم، كتب السفير التركي بالعراق علي رضا غوناي، سلسلة تغريدات نشرها على موقع تويتر، قال فيها ان “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها. ونتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”.

واوضح ان “الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، ولكن استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة”، لافتا الى انه “يجب تحديث انظمة الري والتخلي عن الري البدائي المتسبب باهدار المياه”.

غوناي قال: “لهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك”.

وأضاف: “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق. ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الاهدار”.

ونوّه السفير التركي ان “تركيا وبطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة. لكن تركيا لا تقوم ابدا بتغيير مجرى الانهر ولا تقطع مياهها”، مبينا ان “تركيا ليست دولة غنية بالمياه بالرغم من ذلك”، و “المهم أن يقوم العراق بواجبه بشكل صحيح”.

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