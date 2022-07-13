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بوليانسكي: اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن النازية في أوكرانيا لم يترك أي حجج للدول الغربية

بوليانسكي: اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن النازية في أوكرانيا لم يترك أي حجج للدول الغربية

اشار النائب الأول لممثل ​روسيا​ الدائم لدى الأمم المتحدة، ​دميتري بوليانسكي​، إلى أن “الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن المخصص لمحاربة ​النازية​ في ​أوكرانيا​، لم يترك أي حجج للدول الغربية”.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أن “زملاؤنا الغربيون، ألجموا بشكل كامل ولم يكن بإمكانهم قول أي شيء سوى إدانة العملية العسكرية الخاصة والإجراءات في أوكرانيا، لأن الحقائق التي ذكرناها، بما في ذلك بمساعدة مواد الفيديو والمواد الفوتوغرافية، والتي لا يتم عرضها عادة في مجلس الأمن في الجلسات الرسمية. هذه المواد مقنعة للغاية وكان من الصعب معارضتنا بطريقة أو بأخرى”.

كما أكد بوليانسكي، أن “الغرض من عقد اجتماع غير رسمي ل​مجلس الأمن الدولي​ وفقا لما يسمى بصيغة آريا، هو الرغبة في إظهار الوضع الحالي للنازية في أوكرانيا للعالم وشرح من أين أتت”.

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