تدريبات عسكرية بحرية أميركية لبنانية بدأت اليوم وتستمر لأسبوعين ويشارك فيها 60 عنصرا وضابطا أميركيا

بدأت القيادة المركزية للقوات ​البحرية الأميركية​ (NAVCENT) و​الجيش اللبناني​ (LAF)، اليوم، تمرين الاتحاد الحازم 2022، ويستمر لمدة أسبوعين في ​المياه​ الإقليمية اللبنانية، حيث يركز التمرين السنوي على عمليات الأمن البحري وإجراءات مكافحة ​الألغام​ والتخلص من الذخائر المتفجرة.

ولفتت ​السفيرة الأميركية​ في لبنان ​دوروثي شيا​، الى أنه “على مدى 22 عامًا، أسست ​مناورات​ الاتحاد الحازم تعاونًا بين قواتنا المسلحة وضمنت استعداد الجيش اللبناني لتنفيذ مهمته، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه الجيش اللبناني هذا العام في سياق الأزمة الاقتصادية في لبنان، فقد أظهروا التزامًا غير عادي وستواصل ​الولايات المتحدة​ تقديم دعمنا الكامل لجميع جهودهم”.

ولفتت السلطات الأميركية، الى أنه يشارك ما يقارب 60 فردًا أميركيًا من البحرية الأميركية ومشاة البحرية والجيش و​خفر السواحل​.

وأشار نائب الأدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، الأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة، الى أنها “هذه فرصة ممتازة للعمل مع شركائنا اللبنانيين ذوي القدرات العالية وتعزيز علاقتنا، فالعمل معًا يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

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