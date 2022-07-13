ثورات الجياع قادمة منظمة تتوقع اندلاع ثورات جياع بالعالم على غرار سيرلانكا بسبب ازمات الغذاء والحبوب

منظمة تتوقع اندلاع سيناريو سيرلانكا بالعراق ولبنان وسوريا والسودان ودول عربية

بيان صحفى

توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية اندلاع ثورا وانتفاضات كبرى بالعالم وانتفاضات جياع ستضرب دول بالشرق الاوسط والقارة الافريقية وامريكا الجنوبية نتيجة ازمة الغذاء العالمية وازمة القمح والحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان عدد كبير من الدول معرضة للافلاس واندلاع ثورات الجياع ومنها دول كالارجنتين والبرازيل وتركيا والفلبين وجنوب افريقيا وماليزيا وكولومبيا وبولندا ومصر ودول اخرى بسبب ازمة الغذاء العالمية وموجات التضخم

واكد ان سيناريو سيرلانكا سيضرب بشكل حتمى عدة دول عربية وافريقية من بينها لبنان والعراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب وايران ودول افريقية كالسودان وجنوب افريقيا واثيوبيا

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