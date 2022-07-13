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خبير سوري : قمة الرياض ستكون راعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

خبير سوري لـ “المعلومة”: قمة الرياض ستكون راعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني 

اكد الباحث بقضايا الامن الاجتماعي والقومي السوري سعيد فارس السعيد، الاربعاء، أن قمة الرياض التي ستعقد منتصف الشهر الجاري هي لتشجيع المطبعين مع الكيان الاسرائيلي ولتوزيع الادوار لمواجهة محور دول وقوى المقاومة .
وقال السعيد في حديث لوكالة / المعلومة/ ان “قمة الرياض تعني انهزام القطب الامريكي الواحد”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية تريد الايحاء لبعض الانظمة العربية ان امريكا لازالت قوية في المنطقة ولضمان امن ومصالح الكيان الاسرائيلي”.
واشار الى ان “القمة ستكون اعلان علني للتطبيع مع اسرائيل لاعادة رعاية ودعم الفوضى والارهاب بالمنطقة “.
وأكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط من خلال تشكيل ناتو عربي يدعم الكيان الصهيوني عبر مؤتمر الرياض المشبوه. انتهى / 25 ح

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