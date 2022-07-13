رئيس “روسكوسموس” يعلق التعاون مع مناور “إيرا” الأوروبي ويدعو بوريل “للطيران بنفسه”

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية “​روسكوسموس​” ​دميتري روغوزين​، أنه سيعطي الأمر ل​رواد الفضاء​ بوقف العمل مع الذراع المناور الأوروبي “إيرا”، والمثبت على الوحدة الروسية “ناوكا” التابعة ل​محطة الفضاء الدولية​.

وقال في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: “وأنا، بدوري، أعطي الأمر لطاقمنا في محطة الفضاء الدولية بالتوقف عن العمل مع مناور إيرا الأوروبي”.

وأضاف روغوزين ساخرا: “فليطر أشباخر (يقصد رئيس ​وكالة الفضاء الأوروبية​ جوزيف أشباخر) بنفسه إلى الفضاء مع رئيسه بوريل، والقيام بذلك في أقل شيء مفيد في حياتهم”.

وربط روغوزين اتخاذ هذا القرار على خلفية إنهاء التعاون في مهمة “إكسو مارس” من قبل وكالة الفضاء الأوروبية، وتابع: “ما نوع المريخ الذي يمكن أن نتحدث عنه مع الأوروبيين، وما نوع ​كوكب الزهرة​ مع الأميركيين، إذا كانت حكوماتهم تحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس والأوكرانيين، وتزويد المجلس العسكري في كييف بأسلحة فتاكة؟، أعلن أشباخر عن إنهاء التعاون مع روسكوسموس في مهمة إكسو مارس، فهل قام رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، بصنع آلاف العلماء والمهندسين في ​أوروبا​ وروسيا الذين شطبهم بقراره؟ وهل هو مستعد للرد على تخريب مهمة المريخ المشتركة؟ لا، حاله كحال البيروقراطيين غير المسؤولين مثله في ​المفوضية الأوروبية​، فهل أنتم مستعدون للرد على الإنسانية؟”.

وأشار روغوزين إلى أن “روسكوسموس ستبذل قصارى جهدها لإعادة مركبة الهبوط المريخية كازاتشوك من إيطاليا”.

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