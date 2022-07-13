صالح يطمئن على أوضاع الحجاج ويهنئ المسعودي بنجاح الموسم

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ، رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي ،بنجاح موسم الحج ،فيما اشاد بمستوى الخدمات التي قدمتها البعثة للحجاج . وقال بيان ان (صالح ،اجرى اتصالا هاتفيا مع المسعودي ،لتهنئته بنجاح موسم الحج، وللاطمئنان على أوضاع الحجاج العراقيين)، واشار الى ان (صالح هنأ ايضا ، الحجاج العراقيين الذي يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنياً لهم ولجميع الحجاج العودة سالمين إلى أرض الوطن،كما اشاد بمستوى الخدمات التي قدمتها البعثة العراقية إلى الحجاج وبشهادة وزارة الحج السعودية التي منحت درع التميز إلى رئيس البعثة). من جانبه ، ثمن المسعودي (متابعة واهتمام رئيس الجمهورية لأوضاع الحجاج العراقيين، حيث قدّم شرحاً موجزا بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج ابتداءً من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن). وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، في وقت سابق، عن نجاح خطة الحج لهذا العام.وقال المسعودي في تصريح إن (خطة الحج لهذا العام حققت نجاحاً ،وأن الجانب السعودي أشاد بأداء عمل بعثة الحج العراقية)، واضاف ان (الهيئة تجاوزت مشكلة مبيت حجاج العراق خارج الحد الشرعي لمنى ،وتوحدت القوافل في وسط منى بعد التنسيق مع الجانب السعودي)، وتابع انه (تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام بسبب نوبات قلبية ناتجة عن أمراض مزمنة). واثنى وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، على بعثة الحج العراقية لتقديمها الخدمات المثالية للحجاج.وقال بيان ان (الربيعة التقى المسعودي في مكة لتهنئته بنجاح موسم الحج لهذا العام الذي امتاز بالتنظيم العالي لشؤون حجاج العالم الاسلامي والتعاون مع مكاتب شؤون حجاج دول العالم)، واشاد الربيعة بـ (الادارة المتميزة لبعثة الحج العراقية من خلال تقديمها للخدمات المثالية للحجاج, والالتزام بالتعليمات والقوانين والتوقيتات التي تصدرها الوزارة لحركة الحجاج)، واشار البيان الى ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء ،ملف العمرة بعد انتهاء موسم الحج، حيث طالب المسعودي ،السعودية بفتح العمرة عن طريق البر عبر منفذ جديدة عرعر الحدودية نظرا لرغبة المواطنين بذلك،كما وجه المسعودي دعوة للربيعة لزيارة العراق في اقرب فرصة ممكنة).

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