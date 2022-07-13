فوز العتيبي تعود لزوجها أحمد الموسى والانتقادات تلاحقهما

اثارت مشهور السناب شات السعودية فوز العتيبي الجدل مرة اخرى بعد إعلانها عودتها إلى زوجها أحمد الموسى، على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن زواجه من ثانية بعد فوز العتيبي، وسط تعاطف وهجوم الجمهور عليها.

حيث نشرت مشهورة سناب فوز العتبيبي مجموعة صور وفيديوهات لها برفقة أحمد الموسى، وعلقت عليها قائلا:« فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر».

يأتي هذا الإعلان من قبل فوز العتيبي بعد فترة من إثارتها الجدل إثر طلاقها من زوجها أحمد الموسى وكشف كل منهما أسرار وتفاصيل عن حياتهم الخاصة ونشرها على السناب شات، والتي تبعتها أنباء تتحدث بزواج الأخير بثانية على فوز العتيبي، ولكنها فضلت العودة إليه، بعد قصة حب عميقة بينهما.

وشن الجمهور حملة هجوم على أحمد الموسى، بعدما نشر صورته على حسابه الرسمي على سناب شات، وعلق عليها قائلا:«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا».

ولكن بعد ساعات من هذه الصورة، نشر أحمد الموسى توضيحًا عن زوجته قائلا:«هذه الزوجة الصالحة تزفني بزواجي الثاني منها»، في إشارة منه إلى فوز العتيبي، الأمر الذي أغضب الجمهور واعتبره استخفافًا بمعجبيهم لتصدر التريند فقط.

ونشر أحمد الموسى عبر حسابه الرسمي صورةً له من حفل الزفاف الذي أقامه أمس الثلاثاء، معلنًا زواجه من فتاة، وحين معرفة الجمهور بحقيقة الأمر بعودته إلى فوز العتيبي، اعتبر الجمهور ما حدث كأنه ”مقلب أو استخفاف بالمتابعين وطالبوا بحملة إلغاء المتابعات عن الزوجين، معتبرين أن ما قاما به ليس له مبرر“.

شروط فوز العتيبي للزواج:

فوز العتيبي متزوجة من لاعب كرة القدم السابق أحمد الموسى منذ مطلع 2019 ، وفق شروط تعجيزية من الزواج إلا أنه وافق عليها جملة وتفصيلا ، في دلالة على أنه يحبها وشاريها على حد تعبير فوز العتيبي ، ويذكر أن أحمد الموسى من مواليد 1981 وبدأ مسيرته الكروية في عام 2002 والتي استمرت حتى 2012 وانتهت بالاعتزال.

وفوز العتيبي من مواليد 1992 تبلغ من العمر 30 عام، وبعد زواجها انتقلت هي وأحمد الموسى إلى الولايات المتحدة اللأمر الذي وفر لهم جو من الحرية في عرض حياتهم وتفاصيلها ومواكبة حياة الشهرة والترندات ، حيث كل فترة وأخرى تعمد إثارة الجدل من خلال فيديوهات وصور هي زوجها تعتبر جريئة على المجتمع السعودي المحافظ ، إضافة إلى ظهورها بملابس غير محتشمة وشبه عارية في كثير من الأحيان .

أما عن شروط الزواج التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد وصفها البعض بأنه مبالغ فيها فهي كالتالي:

خادمة خاصة.

منزل مستقل في الرياض.

لا يؤذيها لا بالقول ولا بالفعل.

لا يتزوج عليها وهي على ذمته.

في حال رغب في الانفصال عنها دون رغبتها عليه أن يعوضها بمبلغ 500 ألف ريال سعودي.



وكانت في وقت سابق قد ذكرت أن سبب الانفصال يأتي بسبب أنه قيد حريتها ،وكانت كشفت عن معاناتها من زوجها قبل الافصال حيث كتبت :”اشتقت لحياتي قبل الزواج في 2018 كانت أول حفلة غنائية لكاظم الساهر بالسعودية وأول حفلة يسمحون للنساء بالدخول لها طبعا أنا أول الحضور وكنت دائما السباقة لحفالته .

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