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في البصرة.. وزير الداخلية يعقد اجتماعاً موسعاً ويؤكد على تعاون المواطنين ويشيد بالجهود الكبيرة لدعم أمن المحافظة والاستعداد لخليجي ٢٥

زار وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، محافظة البصرة يرافقه عدد من القادة الضباط، وكان في استقبال سيادته محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني.
حيث عقد السيد الوزير اجتماعاً ضم مدراء الشرطة، واستمع الى إيجاز مفصل عن اهم الواجبات والمهام التي تقوم بها مفاصل الوزارة في المحافظة.
السيد الغانمي اكد على أهمية محافظة البصرة في مختلف المجالات ومكانتها، خاصة انها تستعد لاحتضان خليجي ٢٥ ومؤكدة ان هذه المناسبة مهمة َوان البصرة تشهد استقرار امني ملحوظ وان المحافظة هي العمود الفقري للعراق ، مشيداً بالدور الكبير لمحافظ البصرة وَدعمه الواسع للأجهزة الأمنية، مثمناً الجهود التي تقوم بها قوات الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها خاصة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المطلوبين للقضاء وتنفيذ مذكرات القبض والعمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة في المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعاجلة بحق مثيري النزاعات العشائرية.
كما وجه سيادته بالتعاون مع المواطنين ومعرفة طلباتهم والتعامل الحسن معهم.
الى ذلك أجرى السيد الوزير يرافقه محافظ البصرة جولة في عدد من مناطق المحافظة والتقى سيادته بالمواطنين في إحدى المجمعات السكنية وتبادل الحديث معهم لمعرفة أحوالهم وأهم احتياجاتهم.
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المكتب الاعلامي
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