كربلاء.. اجراءات أمنية مشددة قرب المراقد المقدسة ومدن الالعاب

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، تشديد الاجراءات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت الوزارة في بيان إن “مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت تواصل جهودها المستمرة على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الحماية للزائرين والأهالي خلال ايام عيد الاضحى المبارك”.

وأضافت، أن “تشكيلات مديرية الشرطة عملت على تعزيز الإجراءات الأمنية بالقرب من المراقد المقدسة، والمتنزهات، ومدن الألعاب، والاماكن العامة، والأسواق التجارية، والمولات”.

وأوضحت أن “الواجبات الأمنية بهدف ‏تعزيز الأمن والأمان للمواطنين وهم يعيشون أجواء الفرح والسرور”. انتهى/25س

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط