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كوردستان على موعد مع موجة حر تستمر خمسة أيام

توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل تكون فيها الحرارة في بعض المناطق 48 درجة مئوية.

وجاء في بيان للمديرية انه بسبب استمرار المنخفض الجوي الموسمي الحار وقدوم موجة حر للمنطقة، يتوقع أن تكون السماء صافية بشكل عام خلال الأيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء، ( 13 تموز)، لغاية يوم الأحد، ( 17منه)، مع رياح منخفضة السرعة إلى متوسطة.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة سترتفع عدة درجات بحيث تكون في مركز محافظة اربيل مابين 45-47 درجة، والسليمانية ما بين 42-45 درجة، ودهوك ما بين 42-44 درجة، وكركوك 46-48 درجة، وحلبجة 44-46 درجة، فيما تكون درجات الحرارة في ادارة كرميان ما بين 46-48 درجة، وإدارة رابرين 42-45 درجة، وقضاء سوران مابين 44-46 درجة.

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