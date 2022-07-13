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ماذا نعرف عن قراصنة “العصفور المفترس” الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن حريق مصنع في إيران؟

  • جو تيدي
  • مراسل شؤون الأمن الإلكتروني في بي بي سي
  • صورة من داخل أحد المصانع
    مصنع الصلب قبيل الحريق

    نادرا ما يتمكّن قراصنة، يقع نشاطهم في العالم الافتراضي، من إحداث أضرار في العالم المادي الملموس.

    لكنّ هجومًا إلكترونيا استهدف مصنعا للصلب في إيران قبل أسبوعين يعدّ إحدى أبرز تلك الوقائع.

    وأعلنت جماعة من القراصنة تتخذ لنفسها اسم “بريداتوري سبارو” أو (العصفور المفترس)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إنه تسبب في إشعال حريق خطير بمصنع الصلب، ونشرت مقطع فيديو يدعم قولها.

    ويبدو أن الفيديو التقطته كاميرات مراقبة لموقع الحادث، ويظهر فيه عُمّال يغادرون المصنع مع اشتعال الحريق قبل انصهار الماكينات. وينتهي الفيديو بأشخاص يحاولون إخماد الحريق مستعينين بخراطيم مياه.

    وفي فيديو آخر، شهد انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع العُمال يصرخون طلبًا لنجدة رجال الإطفاء ويتحدثون عن دمار المعدات.

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