محمد دياب يقتنص 8 ترشيحات لجوائز إيمي لصالح مارفل

حصل مسلسل “فارس القمر” (Moon Knight) على 8 ترشيحات لـ”جوائز إيمي” (Emmy Awards)، وهو ما يعادل نصف الترشيحات التي حصلت عليها استوديوهات “مارفل” (Marvel) في جوائز العام الحالي.

وحصدت مارفل تشريحات لجوائز الإيمي عن 3 مسلسلات من إنتاجها عرضت في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران 2021 و31 مايو/أيار 2022، وهي مسلسلات “لوكي” (Loki) و”فارس القمر” (Moon Knight) و”هاوكاي” (Hawkeye).

نصف ترشيحات مارفل لمسلسل “فارس القمر”

ومن بين 16 ترشيحا لإنتاجات مارفل، حصل مسلسل “فارس القمر”، من إخراج المصري محمد دياب، على 8 ترشيحات لجوائز مختلفة: أفضل تحرير صوتي لمسلسل محدود، وأفضل أزياء لمسلسل خيالي/ خيال علمي، وأفضل تأليف موسيقي أصلي لمسلسل محدود أو فيلم للموسيقار المصري هشام نزيه، وأفضل أداء صوتي لشخصية “خونشو” التي أداها إف موراي إبراهام، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مكساج صوتي لمسلسل أو فيلم محدود، وأفضل تنسيق دوبلير لمسلسل درامي أو فيلم، وأفضل أداء دوبلير.

وأدى أوسكار إيزاك 3 أدوار رئيسة في المسلسل، وهي مارك سبكتور، وستيفن غرانت، و”فارس القمر”، مع الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي، والممثل الأميركي إيثان هوك.

عُرض مسلسل “فارس القمر” لأول مرة 30 مارس/آذار 2022، وضم فريق عمله 17 عضوا مصريا، في مقدمتهم المخرج المصري الشهير محمد دياب، وهو أول مخرج عربي يظهر داخل مارفل.

وعبّر دياب عن فخره بترشح مسلسل كان هو مخرجه الرئيسي لـ8 جوائز “في التمثيل، والتصوير، والأكشن، والملابس، والصوت، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه”، حسب تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وعن ترشحه للجائزة، غرد هشام نزيه -عبر حسابه الرسمي على تويتر- “لا شيء يفوق تلقي الأخبار المذهلة لأول ترشيح لجائزة إيمي أثناء السير في شوارع فلورنسا الخلابة في ليلة اكتمال القمر. لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي”.

ويروي المسلسل الأصلي من “ديزني بلس” (Disney Plus) قصة ستيفن غرانت، الموظف الصغير في متجر للهدايا، الذي يعاني من غيابات مفاجئة عن الوعي وتطارده ذكريات غامضة من حياة أخرى. وبعد مواجهة مصيرية، يكتشف غرانت أنه يعاني اضطراب الهوية الانفصامية، ويتشارك الجسد نفسه مع مارك سبكتور، المرتزق السابق والتجسد القاسي لـ”خونشو”، إله القمر والانتقام عند القدماء المصريين

ترشيحان لـ”هاوكاي”

حاز مسلسل “هاوكاي” على ترشيحين، الأول لجائزة أفضل تصميم مشهد حركة لمسلسل محدود، والترشيح الثاني لأفضل أداء حيلة حركية. وفي المسلسل يعيد جيريمي رينر تمثيل دور البطولة من أفلام عالم مارفل السينمائي، بعدما انضمت إليه هيلي ستاينفيلد في دور كيت بيشوب.

6 ترشيحات لـ”لوكي”

وسجل مسلسل “لوكي” 6 ترشيحات: أفضل تصميم إنتاج لعرض خيالي، وأفضل تصوير سينمائي لمسلسل بكاميرا منفردة، وأفضل أزياء خيالية/ خيال علمي، وأفضل تأليف موسيقي لمسلسل محدود أو فيلم، وأفضل موسيقى، وأفضل تحرير صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي.

وأدى توم هيدلستون دور البطولة في المسلسل، مجسدا شخصية “لوكي” الإله الشمالي المخادع (شقيق ثور)، مع فريق عمل من بينهم صوفيا دي مارتينو وأوين ويلسون وغوغو مباثا رو.