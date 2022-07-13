معالي وزير الكهرباء المحترم .. طلب شكر وتقدير لجهود صيانة حي الميكانيك

حامد شهاب

مرة اخرى ، وفي مناسبة عظيمة هي عيد الأضحى المبارك،كان لجهود منتسبي صيانة الميكانيك بمنطقة الدورة صولة من العطاء والانجاز الذي يحسب لهم ولمدير دائرتهم بأن أبوا إلا أن يعيدوا تصليح الانقطاعات التي حدثت في بعض محولات حي الميكانيك ( محلة 836) ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وما بعدها ،وكان أهالي المنطقة قد أكملوا فرحتهم ، منذ أن اتصلنا بمعاون الملاحظ الفني ( مهند محمود العبيدي) فجزاه الله خير الجزاء هو والعاملين معه والوجبة المسائية التي أنجزت واجبها بكل كفاءة واقتدار!!

ونجدد التأكيد مرة أخرى لانظار معالي وزير الكهرباء بأن أهالي حي الميكانيك محلة 836 والمحلات الأخرى بمنطقة الدورة ، يتقدمون بالشكر والتقدير لمسؤول صيانة ورشة الميكانيك (المهندس عمر عبد الستار) ومعاون الملاحظ الفني ( مهند محمود العبيدي ) والعاملين معهم ، لما يبذلونه من جهود طيبة ، يشكرون عليها في تصليح أعطال الكهرباء والتوقفات الطارئة ، واعادة التيار الكهربائي وبسرع فائقة، حال توجيه النداء لهم من مواطني المنطقة .

ويؤكد أهالي حي الميكانيك ومن بينهم الصحفي والكاتب الاعلامي ( حامد شهاب ) بالتوجه بالرجاء الى السيد وزير الكهرباء بأن يشمل مسؤولو ورشة صيانة الميكانيك أعلاه بتكريمهم ، وتوجيه كتاب شكر وتقدير لهم وللعاملين معهم من كوادر كهربائية وهندسية وفنية ، حيث نالت ثناء وتقدير أهالي المنطقة في تصليح الإعطال والتوقفات الكهربائية ، والإستجابة السريعة لمناشدات المواطنين ، ضمن حي الميكانيك 836 والاحياء الأخرى في منطقة الدورة .

وأمنيات أهالي الميكانيك ومنطقة الدورة ، هي بتوجيه كتاب شكر وتقدير للمهندس عمر مسؤول الصيانة ومعاون ملاحظ فني مهند العبيدي ولكل العاملين في تلك الورشة، وتكريمهم بأي شكل من أشكال التكريم المادي والمعنوي، حتى يكون دافعا لهم في تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، كما يشكل تكريمكم من أهالي الدورة تكريما لكم وتثمينا لدوركم سيادة الوزير .. مع خالص التقدير والإحترام..معالي الوزير.

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