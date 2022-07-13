منظمة تطالب بالتحقيق فى مقابر سرية لاسرى مصريين اعدمهم الجيش الاسرائيلى خلال حرب 1967

مطالبات للخارجية المصرية بفتح ملف اعدام اسرائيل للاسرى المصريين بحرب 1967

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية السلطات المصرية والخارجية المصرية بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلى خلال عام 1956 وعام 1967 وتاتى تلك المطالبات بعد حديث وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مقبرة جماعية لجنود من الجيش المصرى مدفونين بالقدس

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى الخارجية المصرية بفتح ملف اعدام الجيش الاسرائيلى لاسرى عسكريين ومدنيين مصريين خلال حرب 56 وحرب 67 على يد الجيش الاسرائيلى

واكد ان جرائم اعدام اسرائيل للاسرى المصريين خلال الحروب التى خاضتها مصر مع اسرائيل جرائم لا تسقط بالتقادم داعيا لمقاضاة اسرائيل دوليا بسبب هذا الملف

واضاف إسرائيل قتلت الأسرى المصرين في 49 في أم في ميناء إيلات وقتلت كل أهالي القرية وقوات الشرطة المصرية

ودعت المنظمة الجيش المصرى والقوات المسلحة المصرية والخارجية المصرية بالتحقيق فى مقابر سرية لاسرى مصريين مدنيين وعسكريين اعدمتهم اسرائيل سرا خلال حرب 1967 واخفت اخبار اعدامهم عن العالم

واكدت ان تلك الجرائم الاسرائيلية لا تتساقط بالتقادم ولابد من مقاضاة اسرائيل امام الجنيات الدولية بسبب اعدام اسرى مصريين خلال الحرب

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