نائب: الاطار سيحرص على مشاركة جميع القوى السياسية بالحكومة المقبلة

اكد النائب عن دولة القانون محمد الشمري، الأربعاء، أن الاطار التنسيقي لن يقصي أحدا من الحكومة المقبلة.

وقال الشمري في تصريح إن “الاطار التنسيقي سيشرع بحوارات سريعة مع القوى السياسية كافة دون استثناء لاجل التسريع بتشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ووضع برنامج خدمي يخدم المواطنين لجميع الطبقات اهم المراحل حساسية “.

وأضاف، أن “الاطار التنسيقي سيحرص على مشاركة جميع القوى السياسية بالحكومة المقبلة وحسب الاستحقاق النيابي شريطة ان يتحمل مع الاطار المسؤولية الكاملة في الأداء الحكومي المقبل”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة اهم مرحلة لحساسيتها لكون هناك جهات داخلية وخارجية ستتربص الإخفاقات”. انتهى / 25م

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