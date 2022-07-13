نصر الله: أمريكا تمر بـ “شيخوخة” وزيارة بايدن تهدف الى أمرين

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأربعاء، أن الولايات الامريكية المتحدة تمر بمرحلة شيخوصة حاليا، فيما حدد هدفين لزيارة الرئيس الامريكي الى المنطقة.

وقال نصر الله، في كلمة إن “أميركا اليوم هي غير أميركا في 2003 و2006 ورئيسها العجوز هو صورة عن أميركا التي دخلت مرحلة الشيخوخة”.

وأضاف، أن “ما جاء ببايدن إلى المنطقة أمران أحدهما إقناع دول الخليج بتصدير النفط والغاز والذي يتقدم موضوع إسرائيل”.

وأضح أن “مهمة الأميركيين الأولى والحاسمة في نتائج الحرب الروسية الأوكرانية هي تأمين البديل عن الغاز الروسي لأوروبا”. انتهى/25س

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