وزير النفط العراقي من باريس: ماضون بتنفيذ عقود “توتال”

اكد وزير النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، المضى قدماً في تنفيذ مجموعة العقود النفطية التي ابرمتها الوزارة مع شركة توتال الفرنسية .

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه في العاصمة الفرنسية باريس، وفق بيان.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، بحسب البيان، ان “هذا اللقاء قد جاء لمتابعة التقدم الفني والاداري للعقود الاربعة ضمن الاتفاق، ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل ارطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع ارطاوي المركزي بين شركة غاز الجنوب و شركة KBR بالتعاون مع توتال”.

واشار اسماعيل الى “بحث مشروع نقل ماء البحر لاهميته في ادامة وزيادة إنتاج الحقول النفطية في جنوب العراق، فضلاً عن بحث تطوير حقل ارطاوي وآليات تنفيذ مشروع استثمار (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية”.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه الوقوف الى جانب العراق لتحقيق أهدافه التنموية في تطوير قطاع الطاقة والنفط ، مشدداً على ان العراق يّعد أحد أهم البلدان الواعدة في استقطاب الاستثمارات العالمية لتنفيذ المشاريع في هذا الاطار وان توتال ملتزمة بالشراكة مع الحكومة العراقية لحرصها على التعاطي معنا بشفافية، وتحقيق مبادئ الثقة المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة.

يذكر ان وزارة النفط قد أبرمت مع توتال مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية المحلية من حيث حجم الاستثمارات التي يتم رصدها من قبل الشركة العالمية ووزارة النفط .

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