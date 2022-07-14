أول موسيقي عربي يترشح لنيل جائزة إيمي

قبل شهرين من حفلها السنوي في نسخته الـ 74 المقرر إقامته يوم 12 سبتمبر المقبل.. أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المانحة لجوائز إيمي، قوائم ترشيحاتها لعام 2022.

ورُشح الموسيقي المصري هشام نزيه لجائزة أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل قصير، وهو مسلسل Moon Knight المقتبس عن إحدى شخصيات مارفل وعُرض على منصة ديزني في مارس 2021، وكانت قد نالت الموسيقى إعجاب الجماهير والنقاد.

وبذلك أصبح هشام نزيه أول موسيقي عربي يترشح لجائزة إيمي.

وقبل أسبوعين أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار عن ضمه لعضويتها ضمن قسم الموسيقى، ليصبح أول موسيقي مصري ينضم لعضوية الأكاديمية.

وكان أحدث أعمال نزيه هو فيلم “كيرة والجن” للمخرج مروان حامد، وهو ملحمة فنية عن المقاومة المصرية المسلحة ضد الاحتلال الإنجليزي في بداية القرن العشرين.

ورشح مسلسل Moon Knight إخراج المصري محمد دياب، لثماني جوائز في إيمي هذا العام: أفضل أداء صوتي، أفضل تصوير سينمائي لمسلسل قصير، أفضل مونتاج صوتي لمسلسل قصير، أفضل أداء لدوبلير، أفضل أزياء فانتازيا أو خيال علمي، وأفضل تنسيق دوبلير في مسلسل درامي.

وجاء في أبرز ترشيحات جوائز إيمي لهذا العام مسلسل Succession حيث نال 25 ترشيح في قوائم إيمي التلفزيونية، تبعه المسلسل الكوميدي Ted Lasso بـ 20 ترشيحا، ويليهما المسلسل القصير The White Lotus الذي نال 20 ترشيحا أيضا.

تحرير: سرمد القيسي

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